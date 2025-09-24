Vox Huesca propone que los concejales acrediten documentalmente sus titulaciones

LEER MÁS Vox en el Ayuntamiento de Huesca pide frenar la expansión de la zona azul

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huesca, a través de su portavoz José Luis Rubió Martínez, ha presentado una propuesta de resolución para reforzar la transparencia institucional y garantizar la veracidad de los títulos académicos que figuran en los perfiles públicos de los miembros de la Corporación.

VOX plantea que todos los concejales estén obligados a acreditar documentalmente las titulaciones que declaren en sus currículum oficiales o perfiles institucionales publicados en la web del Ayuntamiento. La medida, que se debatirá en el próximo pleno municipal, busca prevenir la desinformación y proteger la confianza de los ciudadanos oscenses en sus representantes.

“El Ayuntamiento de Huesca debe dar ejemplo de transparencia y rigor”, ha señalado Rubió, quien ha recordado que “los casos de currículum inflados o títulos no acreditados han generado desconfianza en la ciudadanía”. Por ello, considera esencial establecer un procedimiento claro y permanente que evite cualquier tipo de duda sobre la formación académica de los cargos públicos.

La propuesta contempla un plazo máximo de 30 días para que los concejales presenten ante la Secretaría General del Ayuntamiento los documentos que acrediten las titulaciones declaradas. Además, cualquier modificación posterior deberá acompañarse de su correspondiente justificación en un plazo máximo de 15 días.

Una vez verificada la documentación, se publicará en un apartado específico del Portal de Transparencia municipal, accesible a todos los ciudadanos. Solo se podrán incluir títulos oficiales –universitarios o no– quedando excluidos los títulos propios no reconocidos oficialmente. En caso de no acreditar alguna titulación en el plazo establecido, esta será eliminada del perfil institucional del concejal afectado, dejándose constancia pública de la modificación.

Desde VOX subrayan que esta medida no solo responde a una exigencia ciudadana de mayor control y transparencia, sino que refuerza la imagen institucional del Ayuntamiento y promueve una cultura de responsabilidad y honestidad en el ejercicio de la representación pública. “La transparencia no se predica, se practica. Y si pedimos ejemplaridad a nuestros representantes, el mínimo exigible es que toda la información que ofrezcan sea veraz y comprobable”, concluyó Rubió. La propuesta, de ser aprobada, se aplicará tanto a la actual Corporación como a las futuras, convirtiéndose en una norma básica de funcionamiento interno en materia de transparencia académica.