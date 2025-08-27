VOX denuncia el caos circulatorio en Huesca por la falta de planificación del Ayuntamiento

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca denuncia el grave colapso de tráfico que sufre la ciudad, especialmente en la zona sur, como consecuencia directa de la falta de previsión y planificación del equipo de gobierno municipal. En concreto, la simultaneidad de los cortes en la ronda sur (Calle Alcañiz) y en la Calle Martínez de Velasco ha provocado un embudo de circulación que afecta a miles de vecinos cada día. Desde Vox critican que esta situación ha hecho especialmente complicada la salida hacia Zaragoza desde los barrios del sur, con atascos continuos y tiempos de espera inaceptables durante las horas punta. "El tráfico, ya de por sí denso en esa zona, se ha convertido en un caos absoluto por decisiones mal coordinadas desde el propio Ayuntamiento", añaden.

Desde VOX denuncian que los trabajos debieron haberse escalonado para minimizar su impacto en la movilidad urbana. Además, exigen que se habilite de forma provisional el carril bici de la Avenida Martínez de Velasco para aliviar el tráfico en la zona. El sentido común dicta que, ante una situación excepcional, deben tomarse medidas también excepcionales para facilitar la circulación.

Para Vox este nuevo episodio refleja una vez más el desgobierno y la ineficacia que caracterizan al equipo de gobierno, "incapaz de anticiparse a los problemas y de ofrecer soluciones reales a los oscenses". El portavoz de la formación José Luis Rubió, señala que la alcaldesa, como máxima responsable, "ni siquiera ha hecho alusión a este caos en sus múltiples apariciones en redes sociales, ignorando los problemas que está sufriendo la ciudadanía en su día a día".

Rubió insiste en que la movilidad en Huesca "no puede depender del ensayo y error". Lo que está ocurriendo no es un imprevisto, es una consecuencia directa de una mala planificación. Desde VOX exigimos explicaciones urgentes y una solución inmediata a este colapso, así como que se rindan cuentas por la falta de previsión que está afectando al conjunto de los vecinos del sur de la ciudad.