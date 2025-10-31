Política

PP y VOX cada vez más lejos de llegar a un acuerdo presupuestario

Las relaciones entre el Partido Popular y VOX son cada vez más tensas, lo aleja la posibilidad de llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. Esas diferencias han sido palpables en la sesión de control en las Cortes.

Zaragoza |

El presidente Azcón en su intervención en la sesión de control al Gobierno
VOX le ha reprochado al presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, que podrían haberse negado a la acogida de menores migrantes no acompañados y que, por eso, abandonaron el Ejecutivo de coalición. Sobre los presupuestos, el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, señala que todavía no tienen esas cuentas y que no votarán a favor si conlleva traicionar sus ideas. El presidente Azcón insiste en que VOX sólo busca debilitar al PP y que esa estrategia le pasará factura.

Ha habido momentos más tensos, ya que Nolasco ha acusado a Azcón de aprobar una medida para tener chofer ocho años después de dejar la presidencia. Azcón le ha tildado de indigno porque se aplicó para facilitar las necesidades del expresidente Lambán durante su enfermedad.

Menores migrantes

Esas diferencias entre PP y VOX nace con la acogida de menores migrantes, un conflicto que también enfrenta a los Gobierno de Aragón y de España. La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, ha criticado las declaraciones que la ministra de Infancia, Sira Rego, realizó ayer en Zaragoza. Aseguró que llegarán a la comunidad menos MENAS de los previstos inicialmente y que van a incrementar la financiación que recibirá nuestro territorio en un 250% para la atención de esos menores.

Susín acusa a la ministra de mentir, ya que Aragón ha tenido que habilitar 441 plazas lleguen o no esos migrantes y que todavía no han recibido ni un euro de los más de tres millones de euros previstos para atender a 200 menores durante seis meses.

