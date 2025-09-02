Vox en el Ayuntamiento de Huesca pide frenar la expansión de la zona azul

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huescarechaza de manera contundente el proyecto de ampliación de la zona azul con 460 nuevas plazas de estacionamiento regulado. Para la formación, esta decisión supone un nuevo "castigo económico" a los oscenses, que ya sufren uno de los impuestos de circulación más elevados con precios superiores a los de otras ciudades de tamaño similar. Así denuncia que esta ampliación no responde a una estrategia real de movilidad, sino a un claro objetivo recaudatorio.

Añade como el consistorio apunta la construcción de parkings disuasorios gratuitos como alternativa, pero Vox insiste en que son claramente insuficientes, están mal ubicados, y no resuelven el problema de acceso al centro.

Por todo ello esta formación pide al equipo de gobierno que retire de inmediato este proyecto de ampliación de la zona azul y reclama un plan alternativo que se base en aparcamientos gratuitos y bien conectados, tanto en el entorno del centro como en zonas de expansión, reducción de tasas e impuestos que hoy lastran a los conductores, mejora real del transporte público, con más líneas, mayor frecuencia y conexión con los barrios, y una movilidad pensada para el ciudadano y no para recaudar.