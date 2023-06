Vox anuncia que Marta Fernández será presidenta de las Cortes

LEER MÁS Vox alcanza un acuerdo con el PP y presidirá las Cortes de Aragón

Hoy a las 11 empieza la sesión de Constitución de las Cortes de Aragón de la XI Legislatura. Finalmente, el PP y Vox alcanzaron ayer in extremis un acuerdo sobre la mesa de la institución. La diputada electa por Zaragoza, Marta Fernández, será la presidenta del parlamento aragonés. Hoy se prevé la firma de ese acuerdo con el PP aragonés, que todavía ni confirma ni desmiente, antes del inicio del pleno.

Este pacto se centra en la mesa de las Cortes y no en la investidura del candidato del PP, Jorge Azcón, ni en la composición del futuro Gobierno de Aragón, que serán los siguientes pasos.

Lo cierto es q las negociaciones, muy herméticas, han sido también complejas. Ayer por la noche parecía que se podía repetir en Aragón la ruptura del PP y Vox como en Extremadura, pero la situación acaba pareciéndose más a la de Baleares.

La fórmula en sí misma no es nueva y el acuerdo de la mesa de las Cortes no implica necesariamente la entrada de Vox en el gobierno. Entre 2016 y 2019, la presidenta de las Cortes fue Violeta Barba, de Podemos, formación que en esa primera legislatura de Javier Lambán no entró en el gobierno con el PSOE y CHA.

Eso sí, está por ver de qué manera afectará este pacto con Vox a las negociaciones de los “populares” con Aragón Existe y el PAR.