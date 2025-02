Visto bueno definitivo a la ordenanza de terrazas de Huesca

LEER MÁS Huesca ultima una ordenanza de ciclos que definirá su uso según las zonas

El pleno del Ayuntamiento de Huesca celebrado este jueves ha aprobado (con los votos a favor del grupo popular y el concejal no adscrito y las abstenciones del PSOE y Vox) de manera definitiva la Ordenanza Reguladora de la instalación de terrazas como complemento de la actividad de hostelería tras la estimación parcial de las alegaciones. El dictamen final, por tanto, matiza la cuestión referente al almacenamiento del mobiliario urbano en zonas exteriores, quedando resueltas estas alegaciones de forma que se establece la prohibición de almacenamiento en la vía pública y dispone una excepcionalidad siempre y cuando no invada los itinerarios peatonales accesibles o se justifique la imposibilidad del almacenamiento en el interior del local.

Esta es la modificación a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas como complemento de la actividad de hostelería, a la que se dio luz verde en el plano del 8 de noviembre. Con esta ordenanza, adaptada a una Orden del Ministerio de Transportes y Movilidad, se establece la exigencia y la obligación de respetar un espacio peatonal de al menos 1,80 metros, que actualmente lo establecía en 1,50. También, se ha revertido la situación sanitaria producida por el COVID 19 que supuso la modificación de la Ordenanza de Terrazas para permitir que los llamados establecimientos de “ocio nocturno” dispusieran de terraza, debido a que las medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria reducían el aforo del interior de los establecimientos o, directamente, impedía su uso. Finalizada la emergencia sanitaria procede volver a la situación anterior.

Por otro lado, se aprobaba por unanimidad solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el cambio de destino del inmueble adscrito al Ayuntamiento, situado en la calle María Auxiliadora para permitir la ubicación del Área de Juventud, Infancia, Participación Ciudadana e Igualdad, actualmente instalada de forma provisional en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner y también el cambio de destino de los inmuebles situados en la calle Heredia para permitir la ubicación del Área de Deportes y abandonar el espacio actual instalado en la Calle Berenguer.

También salía adelante la aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo con los votos a favor del grupo popular y el concejal no adscrito por el que se propone la creación de tres nuevos puestos: un ingeniero superior de la edificación adscrito al área de urbanismo, un coordinador de protección civil y un inspector de la Policía Local, para el que se insta a que se lleven a cabo las gestiones necesarias para realizar una promoción interna y poder cubrir una segunda plaza de Inspector de Policía Local con el fin de completar la cadena de mando. En este sentido, se aprobaba con los votos favorables de los populares, Vox y el concejal no adscrito el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local de Huesca, que no se modificaba desde el año 2002, para adaptarlo así a la normativa en vigor.

Se daba cuenta del acuerdo del Consejo de Gobierno de Aragón sobre la exención total de reserva de vivienda protegida en APR 13)02 “Doña Petronila” del Plan General de Ordenación Urbana. Salían adelante por unanimidad, la creación del Consejo Sectorial de Deportes del Ayuntamiento de Huesca, la concesión de condecoraciones del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Huesca del año 2025, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Punto Limpio de Huesca y la moción presentada por los populares sobre la solicitud al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que Huesca sea sede filial o vinculada al Museo Cajal.

Otras propuestas de resolución que salían adelante eran la del concejal no adscrito sobre la redacción de un proyecto técnico para creación de una plataforma única en la plaza de Navarra y mejora de las calles anexas a la misma, que la apoyaban los grupos popular y socialista o la propuesta de resolución del grupo socialista relativa al acondicionamiento de un espacio específico en el cementerio municipal para el enterramiento de miembros de la comunidad islámica, que era apoyada por los populares y el concejal no adscrito.