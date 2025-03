Viki Lafuente estrena en Zaragoza 'Mujeres Salvajes II'

'Viki and the wild' cuenta con la voz poderosa de la cantante aragonesa, acompañada de un equipo artístico de confianza, con Alex Comín a la guitarra, Jesús Martín en el bajo e Israel Tubilleja a la batería. 'Mujeres Salvajes' es un espectáculo que rinde tributo al poder de las mujeres en distintas facetas, no sólo la musical. Es la continuación del espectáculo con el que ya cosechó un gran éxito el pasado año.

Para Viki se trata de un proyecto muy personal, ya que se inspira en el legado de mujeres importantes en la sociedad, las artes o las letras en distintas épocas, como las escritoras Rosalía de Castro o Gioconda Belli. También aparece en algún momento del espectáculo la fotógrafa iraní Shirin Neshat y otras figuras femeninas relevantes en el mundo de la cultura. Musicalmente, rescata canciones de Etta James, Big Mama Thornton o Nina Simone, a quien espera algún día dedicar un espectáculo.

La cantante se presenta este viernes ante el público zaragozano con la segunda parte de un espectáculo que tuvo una excelente acogida por el público. Un viaje en el tiempo con un repertorio que rescata grandes canciones de la música norteamericana, aunque no faltarán canciones con sabor mediterráneo y latinoamericano.