Verdes Equo advierte que la renaturalización del Isuela implica respeto al caudal ecológico

LEER MÁS Piden optar a más fondos europeos para recuperar el Isuela

Verdes Equo valora positivamente que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca hayan anunciado la futura renaturalización del río Isuela, pero advierte que sin plazos concretos y compromisos claros el proyecto puede convertirse en otro anuncio incumplido.

“La salud del Isuela depende de algo más que de intenciones. Es imprescindible respetar el caudal ecológico, hoy inexistente, y trabajar desde ya de la mano con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para recuperar de verdad un río vivo”, subraya Silvia Mellado Cruz, portavoz de Verdes Equo en Huesca.

La formación recuerda que en Huesca sobran ejemplos de años de anuncios que siguen sin materializarse, como la apertura del Círculo Católico, prometida reiteradamente y pospuesta muchas veces. “Reclamamos concreción para creer que con el Isuela no vuelve a repetirse esa dinámica de prometer sin cumplir”, añade Mellado. Verdes Equo reclama que se haga público un calendario de ejecución con fases e hitos verificables, que el proyecto se diseñe en estrecha coordinación con la CHE para garantizar criterios ambiental y que se asegure el respeto efectivo al caudal ecológico, clave para devolver la vida al río y garantizar su función ambiental. Además, pide que todo el proceso sea transparente y participativo.

“Restaurar las riberas del Isuela, recuperar su ambiente fluvial y convertirlo en un corredor verde para Huesca es una gran oportunidad, pero solo será posible con compromisos firmes y medibles, no con titulares sin fecha”, concluye la portavoz de Verdes Equo.