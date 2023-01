"Vente a Teruel" para Sentir Teruel

Ir a FITUR y no pararse por el mostrador de #SienteTeruel en el stand de Aragón y degustar el Jamón de Teruel con Denominación de Origen es como no haber estado. El maestro cortador del Consejo Regulador es ya un habitual. Y es que la gastronomía es un gran embajador también de la provincia turolense, pero no lo único. Diego Piñeiro, diputado delegado de Turismo de la Diputación Provincial de Teruel, explica que este año se invita también a conocer la provincia de una forma diferente.

A través del programa “Vente a Teruel” se pretende mostrar los beneficios y oportunidades que tiene el vivir en una provincia como la turolense, unido también al concepto de “Teruel sostenible”. Un proyecto para el que se va a destinar casi 258.000 euros, financiados al 90% con fondos europeos. El diputado explica que se pretende impulsar la empleabilidad en el sector turístico, sobre todo de las mujeres.

En materia de turismo, la provincia de Teruel ostenta la presidencia del Consorcio del Camino del Cid. Se trata de un camino ya asentado y en el que se lleva trabajando más de 20 años. Piñeiro destaca que se trata de un recorrido que vertebra el territorio porque une provincias muy dispares, pero todas con el hilo conductor de este sendero natural. Recorrido que se puede hacer a pie, a caballo o en bicicleta que está totalmente señalizado.