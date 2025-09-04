La venta de viviendas crece un 20% en el segundo trimestre del año en Aragón

Evolución positiva del sector inmobiliario en Aragón. En el segundo trimestre del año la compraventa de vivienda ha crecido un 20% respecto al mismo periodo de 2024, con 4.658 operaciones (80% de vivienda usada y 20% de vivienda nueva). Esta cifra, recogida en el informe trimestral de la Cátedra del Mercado Inmobiliario, es la segunda mejor desde 2007.

Estos últimos meses muchos compradores se han querido adelantar a la posible subida de los tipos de interés y a la de los precios. Dos factores que condicionarán la evolución en próximos meses, aunque desde el sector no prevén cambios significativos de la tendencia en lo que queda de año.

El director de la Cátedra, Luis Fabra, ha advertido de que el precio “intensificado” puede “limitar el mercado”. En el aumento de operaciones este trimestre o el anterior ha tenido mucho que ver “la ayuda de los tipos de interés” pero ahora “esa ayuda no la vamos a tener”, al ir a un escenario de estabilidad y a un posible aumento paulatino del euríbor.

Precios y demanda

En base a los datos del informe, en Aragón encadenamos diez años consecutivos de subidas de precios. En los últimos meses han crecido a un ritmo mayor, un 7,2% interanual este trimestre, hasta situar el precio medio por metro cuadrado en algo más de 1.600 euros. Sin embargo, son cifras moderadas si las comparamos a las de otros territorios donde han alcanzado máximos históricos.

En Aragón se construyen unas 3.000 viviendas al año y serían necesarias unas 1.000 más para responder a la demanda, que sigue en máximos, y que puede seguir creciendo debido a la puesta en marcha de nuevas inversiones. Fernando Montón, director general de Grupo Plaza 14, ha indicado en la presentación que “estamos vendiendo el doble que hace un año” y a cierre de junio han tenido “más clientes que en todo 2024”.

La subida de los módulos en Aragón ha incentivado el impulso a la VPO por ejemplo, pero para seguir aumentando la oferta, el sector reclama a los Ayuntamientos acortar tiempos en las tramitaciones. El impulso de la obra nueva libre se está viendo limitada también porque “hay menos constructoras y menos mano de obra”. Lo que antes se construía en 18 meses, “ahora se construye entre 22 y 24”.

El informe detalla también el esfuerzo económico que requiere la compra de vivienda. En el segundo trimestre, el 60% de las operaciones se han hecho mediante hipoteca. La cuota media se sitúa en 123.000 euros, frente a los 158.000 del conjunto de España. Los aragoneses dedican el 26% de su sueldo a pagar su casa.