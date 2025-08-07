Una veintena de artistas y grupos, protagonizan los conciertos de las fiestas en Huesca

La música volverá a ser protagonista de las fiestas de San Lorenzo, con unavariada oferta de conciertos para todos los públicos repartidos por distintos escenarios. Una veintena de artistas y grupos, protagonizan los conciertos de las fiestas laurentinas a los que se suman djs, actuaciones de jota y charangas en la calle.

El escenario del Palacio de Congresos mantiene su carácter gratuito y refuerza su apuesta por la calidad artística, confiando en programadores y promotores locales y aragoneses. La programación de este espacio destaca por su variedad de estilos, asegurando propuestas atractivas para todos los públicos. Este año, además de numerosas sesiones DJ en las madrugadas. El domingo 10 de agosto, día gran de de las fiestas, estará La la love you, quinteto madrileño que se ha consolidado como una referencia en el panorama del pop punk y el indie español., con éxitos como "El fin del mundo" o "Que nada nos pare". El lunes11 de agosto será el turno de Vicco, cantante y compositora que se dio a conocer en el Benidorm Fest 2023 con "Nochentera", un éxito rotundo con más de 125 millones de reproducciones en Spotify. El martes 12 de agosto será el turno del rock con Mägo de Oz, una de las bandas más influyentes del metal en español, fusionando el heavy con el folk celta, con clásicos como "Fiesta pagana" o "La costa del silencio". El miércoles 13 de agosto actuará el artista canario Don Patricio, una de las figuras más destacadas del trap latino, que regresa a los escenarios tras una pausa en su carrera. Y el jueves 14 de agosto cerrará la programación en este escenario el trío leonés Café Quijano que lleva casi 30 años fusionando pop rock y bolero con temas como "Lola", "La taberna del Buda" o "Robarle tiempo al tiempo".

La Plaza de Navarra también acoge otro de los escenarios musicales. El 9 de agosto, estará animado por distintos DJs (DJ Rialto & Íñigo Perled, DJ Luna Roja & Gilahz). El 10 de agosto la orquesta Mañambo. El 11 de agosto Feral Booty. El 12 de agosto, Puro Relajo. El 13 de agosto, Los Inhumanos y el 14 de agosto el Grupo Mallazo.

Por su parte, la plaza López Allué contará con con las actuaciones de las diferentes orquestas se consolida como un espacio con gran afluencia de público y dirigido a todas las edades. El cartel para este 2025incluye a las orquestas Swing Latino, La Fania, Nueva Alaska, Orquesta Fórmula Show, La Principal y Sabor Sabor.

El folk tendrá su espacio en la plaza General Alsina con el Festival Iberi@huesca.folk, que este año contará con Sergi Llena y Mielotxin taldea el 9 de agosto, Luar Na Lubre, el domingo 10, el 11 el Joaquín Pardinilla Sexteto y el portugués Daniel Pereira y el colofón como siempre con Olga y los Ministriles, grupo con una de las trayectorias más solidas del folk aragonés, que en esta ocasión ofrecerá algunas colaboraciones con el Dance de Robres, y con la Huesca Big Band. Y para completar la programación de este escenario, fuera del festival, el día 13 podremos contar con el concierto de Gipsy Quintet.

Por su parte, la plaza de los Fueros de Aragón volverá a ser epicentro de la música electrónica durante las fiestas, con sesiones de los DJ Apolo White, Feel the Beat, Iván Rico, Paco Pil, Adrián Roche o DJ Rai. A esto se sumará la actuación de la Banda y de agrupaciones folclóricas y de jota en el Parque Miguel Servet, así como otros escenarios como el Teatro Olimpia, el Parque Universidad e incluso Walqa que contarán también con propuestas musicales, familiares y culturales.