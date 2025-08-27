Veinte años de la Festa de la Coqueta y Tapas Benabarre Sabor

La Festa de la Coqueta y Tapas Benabarre Sabor vuelve a rendir homenaje a las modestas coquetas, o tortetas como se conocen en otras zonas de Aragón. Tras estos veinte años, el evento se ha convertido en el escaparate del activo sector agroalimentario y excelente restauración local, que han hecho de Benabarre un punto de referencia para el movimiento slow food y de la cocina de kilómetro 0 en Aragón.

Como todos los años, la carnicería Embutidos y Jamones Ribagorza, junto con las mondongueras y demás voluntarios, son los encargados de elaborar y cocinar unas 3.000 raciones de "coquetas". El reparto gratuito de este humilde producto tradicional procedente de la matacía del cerdo, mondongo, pondrá el colofón a la degustación de alrededor de 4.000 tapas elaboradas con productos de la marca "Benabarre Sabor", que aglutina delicias como el queso, el chocolate, el azafrán, o los embutidos, entre otros.

En esta edición, los amantes de la buena gastronomía podrán disfrutar con las elaboraciones culinarias de los establecimientos: Restaurante Can Pere, Restaurante Benabarre, Chocolates Brescó, Restaurante Els Cremalls de Tolva, Casa Solans con el chef local David Colomina y Fundación Crisálida. Los vinos irán a cargo de la Bodega Sers, DO Somontano, completando así la experiencia culinaria con los mejores sabores de la región. Como invitado especial acudirá a la cita la Carnicería Porté Estop de Vilaller, municipio de l’ Alta Ribagorça, que expondrá la elaboración de sus coquetas, sin el agujero central tan típico de Benabarre, con el objetivo de mostrar las particularidades de las dos coquetas, las de Benabarre y las de Vilaller, ambas procedentes de la gastronomía tradicional y mantenidas a lo largo de los años.

Para seguir fomentando la tradición, los más pequeños podrán participar en un taller infantil de elaboración de coquetas, pensado para que también vivan y disfruten esta experiencia gastronómica de forma lúdica y educativa. La periodista Marian González será la encargada de dinamizar la velada, guiando al público en los diferentes momentos clave del evento. Entre ellos, destaca la presentación de la esperada Coqueta Sorpresa 2025, una propuesta creativa y simbólica que cada año sorprende por su originalidad. También contarán con la presencia de Josema Azpeitia, escritor, crítico gastronómico, y profesor en el Basque Culinary Center, que seguirá descubriendo los productos agroalimentarios y la restauración del territorio. El broche final llegará con la actuación en directo de la banda Deva Soul Band formada por músicos profesionales de la provincia de Huesca, que ofrecerán un repertorio variado y ameno creando un ambiente acogedor, a los pies del castillo, uniendo música y gastronomía en una deliciosa noche veraniega.

La Festa de la Coqueta y Tapas Benabarre Sabor que está organizada por el Ayuntamiento de Benabarre, funciona con una moneda o ficha propia. La venta de fichas estará disponible previamente en el Ayuntamiento de Benabarre los días 27, 28 y 29 en horario de 9 a 14 horas y el mismo viernes 29 a partir de las 20:30 en el parquin de la Obaga. Las tapas y bebidas que se podrán degustar, sus precios, así como toda la información de interés, se puede consultar en https://coquetabenabarre.blogspot.com/