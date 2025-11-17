Pirineo

Los vecinos de los Valles Occidentales, sus mejores "influencers"

Los Valles Occidentales se promocionan de la mano de quienes mejor los conocen: sus vecinos. Desde el proyecto BioPirineo se quiere mostrar la riqueza turística de una forma sostenible y cercana, destacando el valor humano, sus tradiciones y su cultura.

Lourdes Funes

Huesca |

Imagen de la campaña "Influencers del Pirineo"/BioPirineo

Los Valles Occidentales es un Parque Natural con una gran riqueza natural en el que encontrar lugares como la Selva de Oza, Aguas Tuertas, Valle de Hecho, rio Subordán, peña Ezcaurri o el hayedo de Gamueta, pero también mucha riqueza patrimonial como la que hay en localidades como Aragüés del Puerto, Aísa o Ansó. En el marco del proyecto BioPirineo se ha querido dar a conocer esta zona de Aragón a través de la campaña “Valles Occidentales, Auténtico Pirineo”.

Un espacio algo desconocido porque, si bien se conocen algunos de sus emplazamientos, todavía hay mucho que descubrir en el conjunto de estos valles, como explica Gema Lumbreras, responsable comunicación BioPirineo. Y par dar a conocer todos esos aspectos, quien mejor que los propios vecinos y habitantes de los 12 pueblos que forman parte de los valles para darlos a conocer. Así ha surgido la campaña “Influencers del Pirineo”.

¿Quién mejor que las cocineras que guisan los productos del Pirineo para dar a conocer su gastronomía? ¿O quién mejor para hablar de moda que no pasa de moda como son las vecinas de Ansó y su traje ansotano? ¿O los guías de montaña par mostrar la riqueza natural de estos Valles? Ellos son los influencers que van a descubrir todos sus atractivos a través de las redes sociales y de la nueva página web www.vallesoccidentales.com

Esta nueva página web, como explica Gema Lumbreras va a incluir no sólo información de los 12 pueblos de los Valles Occidentales sino también toda la oferta turística y hostelera, además de gastronómica. Desde alojamientos a actividades o restaurantes, con la posibilidad de poder realizar reservas y planificar rutas.

