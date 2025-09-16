Vecinos de Parque Bruil y entidades sociales se manifestarán en Zaragoza este jueves

El secretario del Colectivo Vecinal Parque Bruil-Aloy Salas-Tenerías, Santos Gil, ha explicado que al sumarse otras organizaciones a la movilización del jueves se ha desvirtuado la esencia de la protesta original, más centrada ahora en las condiciones de vida de las personas sin hogar que en la respuesta a las necesidades de seguridad o higiene en la zona: "nosotros siempre hemos estado por solucionar la situación de los sintecho, pero no es lo único que pedimos", aclara Santos Gil, quien recuerda que los vecinos siguen sin poder disfrutar del parque con normalidad.

Tras la reunión de ayer con la alcaldesa, Natalia Chueca, y los consejeros, Marián Orós y Angel Lorén, la sensación que les queda los vecinos es la misma de anteriores encuentros: "siguen utilizándonos como arma arrojadiza para su disputa con el Gobierno Central, echándose la culpa unos a otros", señala el secretario del colectivo vecinal.

También ha querido aclarar Santos Gil que nada de esto es nuevo para los vecinos del entorno: "esto lo tenemos desde hace años, pero antes eran una docena, nadie lo quiso tomar en serio y ahora nos ha estallado en la cara". Mientras tanto, la alcaldesa se ha puesto en contacto esta mañana con la Delegación del Gobierno solicitando agilidad y más recursos para solucionar el problema de las personas que deberían estar recibiendo protección internacional, mientras afirma que el Ayuntamiento trabaja en dar respuesta a las necesidades de aquellos que no puedan optar a esos recursos estatales.