Vecinos y entidades de Zaragoza retoman los 'capazos' sobre derechos humanos

Derecho a Capazos se enmarca en un proyecto de Intermón Oxfam gestionado por la Bezindalla donde se busca promover el intercambio de opiniones sobre seis agendas de derechos humanos en otras tantas sesiones que se vienen celebrando desde comienzos de año el Barrio Oliver.

Una de las responsables de La Bezindalla, Carmen Conte, ha explicado que además de vecinos de Oliver, estos capazos también cuentan con la participación de agentes sociales y de vecinos del resto de la Ciudad. Hasta el momento han participado 136 personas, de las cuales 94 son mujeres, además de haber contado con la participación de la Universidad de Zaragoza y otras 19 entidades ciudadanas.

Carmen Conte ha subrayado que no sólo se trata de promover el diálogo, si no dar continuidad al resultado de ese intercambio de pareceres generando propuestas. De hecho, en los cuatro encuentros anteriores se han propuesto 50 propuestas a la ciudadaníay 58 para las Administraciones públicas y representantes políticos.