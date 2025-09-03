Los vecinos del barrio de San Lorenzo en Huesca se oponen a más plazas de zona azul

La movilidad sigue generando reacciones en la ciudad de Huesca. Los vecinos del barrio de San Lorenzo han mostrado su rechazo a la implantación de 89 nuevas plazas de zona azul en la zona de Los Olivos. El Ayuntamiento prevé ampliar con 89 nuevas plazas de zona azul la manzana de los juzgados y del centro de salud Fidel Pagés para aliviar la sobresaturación de aparcamiento y facilitar la rotación. Con ello tratará de cumplir el mínimo de estacionamientos de pago fijados en el contrato, que ascienden a 990, ya que con la eliminación de plazas por la reurbanización de Ramón y Cajal y la implantación del carril bici, ahora solo hay 885 activas.

Los vecinos denuncian que el barrio ya dispone de muchas plazas de pago y la zona que plantean reúne servicios básicos que no pueden llevar un coste económico para los usuarios. Ana Lasierra, presidenta de la asociación de vecinos de San Lorenzo, pide una reunión con el Ayuntamiento para que reconsidere esta decisión y busque mejoras que apuesten por solucionar realmente la movilidad y permitan acceder a los servicios básicos.

Cabe añadir, que, aunque el Plan de Movilidad Sostenible contempla la posibilidad de ampliar la zona azul a las calles Ramón J. Sender y Obispo Pintado, el entorno del parque Miguel Servet o la zona contigua a la Escuela de Arte, de momento se descarta.