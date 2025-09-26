Vaquero pide a VOX que apoye el presupuesto para poder bajar impuestos

El Gobierno de Aragón sigue manteniendo la misma hoja de ruta para los presupuestos de 2026, del que dependen varios proyectos anunciados durante el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, como la construcción del nuevo hospital Royo Villanova.

Confían en que a principios de octubre se pueda presentar el techo de gasto, aunque todavía es necesario que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una vez se realice este trámite, comenzarán las conversaciones con las formaciones políticas para intentar aprobar esas cuentas.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, asegura que Vox dio luz verde a los presupuestos de 2024, por lo que sería coherente que lo hiciera en esta ocasión a pesar de la negativa del anterior ejercicio. Incide en que, si quieren materializar sus peticiones, como la rebaja fiscal, es necesario un presupuesto.

Condonación

El Gobierno aragonés va a presentar alegaciones al anteproyecto de ley del Ministerio de Hacienda que prevé la condonación de parte de la deuda de las Comunidades Autónomas, ya que consideran que es arbitrario e injusto. Insisten en que no es una quita, ya que redistribuye esa carga económica entre los territorios de forma desigual.

Así, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, Aragón saldría perdiendo, ya que cada ciudadano aumentaría su deuda per cápita en 253 euros. Además, el Ministerio de Hacienda ha calculado que la condonación de la deuda en Aragón sería de 2.124 millones de euros, 485 millones de euros menos de los previsto por el Gobierno autonómico. La vicepresidenta, Mar Vaquero, señala que esta medida sólo busca contentar a Cataluña.