Vaquero anuncia mejoras en 7 polígonos de Teruel

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha dado a conocer este miércoles la resolución de las ayudas que el Instituto Aragonés de Fomento convocó para infraestructuras públicas destinadas a fines industriales en la provincia de Teruel.

El periodo de ejecución subvencionable se extiende desde el 1 de enero de 2022 hasta el 1 de diciembre de 2025, fecha que también marca el plazo límite para la justificación de los proyectos.

Con cargo a los remanentes del FITE de 2022, un total de siete localidades se beneficiarán de los 1,8 millones de euros para actuaciones de creación y mejora de estos espacios, que recibirán en esta anualidad los municipios de Andorra, Calanda, Muniesa, Valderrobres, Villarroya de los Pinares, Rubielos de Mora y Alloza.

Vaquero ha visitado hoy el municipio de Cella, donde ha podido conocer las actuaciones realizadas en el polígono La Cañamera, que el pasado año recibió una subvención de esta misma línea de ayudas por un importe de 487.157,43 euros con los que se pudo iniciar la urbanización previa a la ampliación de este espacio industrial.