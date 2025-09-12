Vantage instalará un centro de datos en Villanueva de Gállego

Vantage, uno de los principales operadores de centros de datos del mundo, se ha asociado con el grupo de empresarios aragoneses Desarrollos Ecoindustriales de La Cartuja para construir tres complejos en la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego, junto a la Universidad San Jorge. La inversión del proyecto asciende a 3.200 millones de euros y se extenderá durante diez años, dividido en cinco fases. Creará 520 empleos estables cuando esté a pleno rendimiento y 1.200 anuales mientras dure la construcción.

El proyecto ya tiene asegurada una conexión a la red de 90 megavatios a través de Endesa, aunque se espera acceder a 300 megavatios extra en siguientes fases. Además, contempla un parque ecoindustrial con plantas fotovoltaicas o eólicas que suministren energía al complejo e incorporará un sistema de refrigeración, por lo que no necesitará consumir recursos hídricos. El presidente de Vantage en Europa, David Howson, destaca el impacto que este proyecto tendrá en Aragón.

Con este nuevo complejo, son ya 12 los centros de datos que están proyectados en nuestra comunidad, tres de ellos ya en funcionamiento los que Amazon Web Services en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca. Los anuncios de inversión en Aragón rozan ya los 60.000 millones.