Valentia estrena cuatro viviendas para jóvenes con Trastorno del Espectro Autista

Valentia ha abierto hoy las puertas de cuatro viviendas que son mucho más que un hogar: representan una oportunidad única para ofrecer una vida plena e independiente para personas jóvenes que presentan trastorno del espectro del autismo (TEA) y grandes necesidades de apoyo. El principal objetivo de esta iniciativa es fomentar su autonomía personal y promover su participación activa en la comunidad, permitiendo que cada persona pueda vivir de acuerdo con sus preferencias y recibir los apoyos que necesita.

El proyecto de estas viviendas independientes ha sido posible gracias a la colaboración institucional. El Gobierno de Aragón ha aportado 240.000 euros para las obras y el equipamiento de los recursos mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y con fondos propios a través de ADESHO.

“Hoy hemos dado, juntos, un paso de gigante para superar barreras”, ha resumido el presidente de Valentia, Lorenzo Torrente. “Gracias al apoyo de ADESHO y el Gobierno de Aragón, hoy se inaugura un proyecto pionero capaz de mejorar radicalmente la vida de personas con autismo y grandes necesidades de apoyo. Este es el hogar ideal en el que van a desarrollar su vida”, ha asegurado.

En este mismo sentido, el presidente del Grupo de Acción Local ADHESO, Miguel Ángel Torres, ha recordado la importancia del programa LEADER y su trascendencia para el desarrollo de proyectos sociales, económicos y medioambientales que, como el que hoy se inaugura, “transforman vidas, desde la autonomía, la seguridad y el respeto”. Igualmente, el director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, José Manuel Cruz, ha destacado la importancia de que sean las propias comunidades locales las que, como en esta ocasión, identifiquen, diseñen y promuevan proyectos que sean útiles, concretos y sostenibles.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha insistido en que “hay que continuar favoreciendo el proceso de vida independiente de las personas con discapacidad, con un modelo centrado en la persona”.

Es el caso de las nuevas viviendas inauguradas hoy, que reflejan el modelo de atención de Valentia, centrado en la persona y basado en apoyos personalizados. Un modelo que promueve la autonomía, la participación y la vida en comunidad, de manera que cada persona puede vivir de acuerdo con sus preferencias, recibir los apoyos que necesita y formar parte activa de su entorno.

La construcción de las viviendas ha tenido en cuenta la accesibilidad y el bienestar personal: en una sola planta, y sin barreras arquitectónicas, cada una dispone de una sala de estar, una habitación individual, un baño accesible y un porche privado. Además, el diseño realizado por el arquitecto Lucas Munuera Torralba, ha seguido estrictos criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal y confort sensorial. Para lograrlo, se han integrado sistemas modernos como aerotermia, suelo radiante y ventilación con recuperación de calor. Las nuevas casas se ubican estratégicamente dentro del Centro Manuel Artero, entre la residencia Los Sueños y la zona de talleres.