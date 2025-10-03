Urriés, la última de las rutas senderistas de la temporada

Urriés es una localidad del norte de la comarca de las Cinco Villas, casi lindando con La Jacetania, y es también el destino escogido para la cuarta y última de las rutas organizadas por comarca de las Cinco Villas. Medio centenar de senderistas han realizado esta ruta circular, que como indica Jesús Navarro, técnico de deportes de la comarca, se trata de 15 kilómetros con 550 metros de desnivel en los primeros cinco kilómetros de la ruta, lo que la convierte en algo más exigente que las realizadas hasta el momento.

Se parte de la propia localidad de Urriés y, como explica Navarro, no sólo se trata de caminar durante casi cinco horas, sino también de disfrutar y apreciar lo que les rodea ya que se cuenta con la participación de vecinos que explican la historia del municipio, anécdotas y leyendas del entorno. Todo mientras se contempla unas vistas impresionantes de la Val D’Onsella e incluso, si el tiempo lo permite, algún pico del Pirineo.

La de Urriés es la cuarta ruta, desde abril se han realizado otra en los Aguarales de Valpalmas, en la Bardena Negra y en Uncasillo. Todas ellas circulares, era la novedad de esta edición en la que, como confirma Jesús Navarro, se han superado las expectativas ya que a los senderistas no les ha importado desplazarse hasta los puntos de salida, algunos con accesos complicados.