Uno de cada diez adolescentes duerme 5 horas o menos

El departamento de Sanidad ha presentado los resultados de una encuesta sobre los hábitos de niños y adolescentes en la que han participado 1.046 chicas y chicos de entre 11 y 18 años. Se desprende que, de ellos, el 25% no desayuna nunca entre semana y casi el 20% no consume ni una fruta a la semana. En cambio, casi el 20% toma bebidas energéticas al menos dos veces por semana. Preocupa también otro dato: uno de cada diez duerme 5 horas o menos.

El estudio, que se realiza desde hace 20 años, refleja la preocupación crecimiento por su físico entre los adolescentes o el aumento de la sensación de soledad. En cuanto al sexo, el 10% de los encuestados entre 15 y 18 años afirman que tuvieron su primera relación completa a los 13 años, y el 60%, a los 15 o antes.

La directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, detalla qué factores evolucionan positivamente. "El consumo diario de dulces desciende, eso es positivo. También desciende el consumo diario de refrescos y de bebidas azucaradas, el cannabis, los embarazos no deseados o las lesiones que necesitan asistencia médica".

Sin embargo, también ha descendido "el desayuno a diario, el consumo diario de verduras, las horas de sueño, la actividad física y el uso del preservativo". En la encuesta se analizan también los hábitos digitales de los adolescentes. 1 de cada 5 aseguran no poder pensar en otra cosa que en el uso de estos dispositivos para comunicarse socialmente. El uso intensivo de pantallas es algo más acusado entre las chicas.