La Universidad de Zaragoza da comienzo a los Cursos 0, un repaso previo a las clases

La vuelta de verano crea incertidumbre a todos aquellos alumnos que inician su primer curso en la universidad. El cambio de ambiente y la implementación de materias más específicas hacen que la vuelta sea un poco más complicada. Desde la Universidad de Zaragoza conceden la oportunidad de realizar unas clases previas desde el 25 de agosto hasta el 2 de septiembre, un día antes del comienzo oficial del curso.

Durante estas clases se realiza un repaso de algunas asignaturas de bachillerato para afianzar el temario, pero esta actividad tiene más funciones a parte de la académica, Jorge Orellana, profesor titular de matemáticas aplicadas ha explicado que "es un primer contacto con la universidad, empiezan a hacer amigos de la propia carrera o de otras y esa parte es importante".

Noemí Gil, profesora titular en energía química y tecnología, hacía referencia a la importancia de estos cursos, ya que hay muchos alumnos que se encuentran un poco perdidos en asignaturas más técnicas, sobre todo dependiendo de la modalidad que hubiesen escogido en el bachillerato. La profesora también ha añadido que "se trata de reforzar conocimientos que han adquirido en bachillerato y vengan más cómodos a la universidad".

Además en varios de estos cursos existe la modalidad online, en la que los alumnos pueden acceder a las clases desde sus ordenadores sin necesidad de desplazarse hasta la universidad. Unos ejemplos son la Escuela de Ingeniería y Arquitectura que imparten cursos intensivos presenciales, mientras que la Facultad de Ciencias combina Matemáticas y Física en sesiones compatibles. Por su parte, la Facultad de Economía y Empresa ofrece apoyo específico en Matemáticas.