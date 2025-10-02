La Universidad de la Experiencia aumenta sus plazas en Huesca para dar respuesta a la gran demanda

LEER MÁS La Universidad de la Experiencia oferta más de 700 plazas en el Alto Aragón

La Universidad de la Experiencia ha inaugurado hoy el curso 2025-2026 en el Campus de Huesca. Cerca de 800 estudiantes seguirán, hasta el mes de mayo, esta formación para mayores de 55 años en las aulas de las siete sedes con que cuenta este programa en el Alto Aragón. Marta Liesa, vicerrectora del campus, señala que debido a la gran demanda "se ha aumentado en 20 plazas la oferta para estudiantes de nuevo ingreso".

La pintura de Goya, la inteligencia artificial, astronomía, geología, los grandes filósofos de la historia, la anatomía humana, los ibones del Pirineo, la narrativa española contemporánea, o la lengua aragonesa son algunas de las materias que se impartirán en la sede del Campus de Huesca. El director de este programa formativo en Aragón, Ángel Luis Monge, destacaba que el alumnado “es muy activo y son ellos mismos los que proponen los temas que les interesan”.

Programas similares se impartirán en el resto de las sedes del alto Aragón –ubicadas en Binéfar, Jaca, Monzón, Fraga, Sabiñánigo y Barbastro-. Alguna de ellas todavía tienen abierta la inscripción, pero, según las estimaciones de la Universidad de la Experiencia, cerca de 800 estudiantes llenarán sus aulas en el conjunto de la provincia. Veinte localidades imparten en total este programa en Aragón, que contará este curso con más de 3.000 estudiantes. La Universidad de Zaragoza cuenta para su puesta en marcha con la colaboración de numerosas instituciones locales y, en algunas localidades con la de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, entre otras entidades.

Monge, que ha presentado la Memoria y el balance del curso académico 2024-2025, insistía en que los requisitos para ingresar en este programa son mínimos: "tener más de 55 años y ganas". También ha destacado la importante labor de la Universidad de la Experiencia, ya que el 70% de alumnado de este programa en el medio rural son mujeres y casi un 50% del alumnado son personas que no pudieron estudiar en su día.

María Ángeles Franco responsable de Compromiso Social de la Universidad de Zaragoza, ha destacado que es la Universidad de la Experiencia es la más grande de este tipo en España. Asegura que este programa "es una de las cuestiones que enorgullece a la Universidad de Zaragoza ya que demuestra que el aprendizaje no tiene edad, y que genera espacios de encuentro social para compartir conocimientos". Por su parte, la alcaldesa Lorena Orduna ha indicado que el Ayuntamiento ha querido recuperado convenio de apoyo a la Universidad de la Experiencia desparecido hace unos años.

La lección de apertura del curso ha tratado sobre las aportaciones de la química para avanzar hacia la neutralidad climática, impartida por el catedrático de la universidad pública aragonesa Luis Oro Giral