Unidad sindical en Huesca contra los conciertos con centros privados anunciados por el Gobierno de Aragón

Los centros educativos se han sumado a la convocatoria de los sindicatos que alertan de la progresiva privatización de la educación. Volverán a salir a la calle los dos próximos martes y el día 11 han previsto una concentración en la plaza de Navarra abierta a toda la ciudadanía.

Redacción

Huesca |

Con el lema “El dinero público para la educación pública - No al concierto educativo” las organizaciones sindicales CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE han salido este martes a la calle en contra de la decisión del Gobierno de Aragón de ampliar la red de centros concertados en las etapas de Bachillerato, Educación Infantil (0-3 años) y Formación Profesional. Consideran que ampliar conciertos educativos en estas etapas no obligatorias, supone desviar recursos que deberían destinarse a los centros públicos reduciendo las ratios, mejorando infraestructuras y contratando a más personal docente. Insisten en que no existe un problema real de falta de plazas en los centros públicos aragoneses y concertar estas etapas supone abrir la puerta a una privatización progresiva del sistema educativo.

Los sindicatos no descartan recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por considerar que los conciertos son "innecesarios" y "contrarios a la ley". Exigen al Gobierno de Aragón la retirada inmediata de estas acciones anunciadas y la apertura de un proceso de diálogo real para abordar las necesidades del sistema educativo aragonés. Volverán a salir a la calle en los centros educativos de Huesca los martes 4 y 11 de noviembre. Ese día, además, han convocado una concentración abierta a la ciudadanía a las18 horas en la plaza de Navarra. A partir de allí, tomarán el relevo en las movilizaciones los compañeros de Zaragoza y de Teruel.

