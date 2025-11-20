UNICEF conmemora el Día de la Infancia en las Cortes

LEER MÁS Consejo de Infancia y Adolescencia, un espacio de participación fundamental para jóvenes

El acto ha dado voz a niños y niñas de Primaria y ESO de tres centros escolares, IES Avempace, Lycée Molière y CPI Castillo Qadrit, que han presentado sus reflexiones sobre cómo la tecnología impacta en su salud, bienestar emocional, aprendizaje y relaciones sociales. Tras sus intervenciones, los escolares han encendido una luz simbólica con el mensaje “Enciéndete por los derechos digitales de la infancia”, gesto al que se han sumado las autoridades y parlamentarios presentes en el hemiciclo. El acto ha concluido con una visita de los niños y niñas a distintas dependencias de las Cortes de Aragón, reforzando el espíritu de participación y acercamiento de la infancia a las instituciones.

La jornada ha reunido a la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández; el presidente de UNICEF Comité Aragón, José Manuel Pomar; representantes de los grupos parlamentarios y cerca de un centenar de alumnos y alumnas de distintos centros escolares y órganos de participación infantil.

Fundación ANAR

Un estudio de la Fundación ANAR de ayuda a la infancia concluye que los menores de 10 años suponen el perfil más vulnerable a la hora a sufrir algún tipo de violencia. Siete de cada diez niños atendidos por esta entidad sufrían maltrato físico, psicológico o abandono y la mayoría no reciben tratamiento psicológico. Los más pequeños sufren una violencia silenciosa que no saben expresar porque forma parte de la realidad con la que han crecido.