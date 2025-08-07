Último ensayo de los Danzantes de Huesca antes de las fiestas laurentinas

LEER MÁS Un danzante blandiendo los palos protagoniza el cartel de las fiestas de Huesca

La Agrupación de Danzantes y la Banda de Música realizarán este jueves, a las 20’30 horas, su último ensayo antes de las fiestas laurentinas. Se trata de una de las citas más destacadas del Prelaurentis y que congrega a cientos de oscenses. Será en el barrio de San Lorenzo, muy cerca del Parque de las Olas, en las pistas de patinaje que hay entre las calles Calatayud y José Castán Tobeñas.

Este año los Danzantes despedirán a Lorenzo Ara Bescós quien después de 35 años en la agrupación cederá el testigo a su hijo Lorenzo Ara Gracia. Los Danzantes son descendientes los antiguos labradores y hortelanos oscenses y su origen viene de lejos. Las primeras referencias escritas se remontan a los siglos XVII Y XVIII, y la primera noticia de su participación en la procesión de San Lorenzo corresponde a 1786.

En cada actuación interpretan cinco dances diferentes: Espadas, Palos viejos, Palos nuevos, Cintas y el Degollau y sin duda la más esperada es la del 10 de agosto a las 8,30 de la mañana frente a la basílica de San Lorenzo, tal y como reconocía el mayoral. Paco San Emeterio. Además este San Lorenzo también se podrán ver el día 11 en la Fiesta del Comercio en la Plaza López Allué y posteriormente en la Residencia Nuestra Señora de la Merced y en la ermita de Loreto. Finalmente la tarde del 15 de agosto participan en la Ofrenda de Flores y Frutos a San Lorenzo. Y como no el ensayo de esta tarde para ir abriendo boca…