Ultimátum de los sanitarios para que les realicen los test

Los sindicatos médicos lanzan un ultimátum al Gobierno aragonés. Irán a los tribunales si en el plazo de 15 días, el Departamento de Sanidad no les presenta un calendario para que les realizan las pruebas PCR y test serológicos a todo el personal sanitario y socio sanitario. Y es que desde que comenzó la epidemia 830 profesionales se han contagiado en Aragón.

Hace unas semanas, el Departamento de Sanidad se comprometió a hacer estas pruebas, pero los sindicatos señalan que sólo les han aportado test rápidos que no reflejan la situación real de contagio. Los sindicatos CESM Aragón y FASAMET hasta que no se hagan las pruebas PCR y test rápidos a doble banda para detectar anticuerpos y antígenos --IgM e IgG-- no tendrán "una foto real de la penetración de la COVID-19 y de la situación de inmunidad de todos los trabajadores sanitarios".

Estos sindicatos médicos han advertido de que la "inacción" del Gobierno de Aragón "añade un riesgo innecesario a la salud de estos trabajadores y de los ciudadanos".