Ucaragón pide a la DGA la obligatoriedad del banco de libros

Las familias aragonesas preparan la compra de libros y material escolar de cara al nuevo curso. La Unión de Consumidores de Aragón va a pedir al ejecutivo autonómico que vuelva a asumir la gestión de los bancos de libros, integrando este programa en los próximos presupuestos, ya que supone un alivio económico importante para muchas familias. La adquisición de los libros supone el 40% del coste de la “vuelta al cole”.

El presidente de Ucaragón, José Ángel Oliván, defiende un modelo de banco de libros universal en toda la enseñanza subvencionada: "Hubo un tiempo en el que el Gobierno de Aragón se hizo cargo e implantó en toda la enseñanza sostenida con fondos públicos, tanto centros públicos como los concertados, la obligatoriedad del del Banco de Libros. Después esto se eliminó, no sabemos muy bien por qué, pero lo cierto es que nosotros vamos a reivindicar que volvamos a ese modelo".

El libro digital aumentaría el precio del papel

La UCA analizará también la aplicación del libro digital, que poco a poco se va implantando en las aulas. Aunque todavía es muy residual, obligará a comprar derechos a través de aplicaciones, por lo que medirán su impacto en la economía familiar.

Su implantación ya se está usando para justificar el precio del papel, como explica Oliván: "Así como otros años, la subida que siempre tenemos en los libros, de torno al 5% o al 10%, que casi es un fijo anual, pues se justificaba diciendo que había subido el papel. Este año lo que nos dicen es que han tenido que subir los precios porque las tiradas son más cortas, pero es un indicativo de que efectivamente algo está cambiando en el mundo de los textos".

Librerías frente a grandes superficies

Desde la UCA animan a las familias a comprar el material en las librerías y comercios de proximidad frente a las grandes superficies. Aconsejan moderar el gasto ante las grandes diferencias de precio entre productos como mochilas y estuches, en función de si corresponden o no a alguna marca, equipo de fútbol o franquicia.

Este año también han detectado que, en estas fechas, las grandes superficies están ofreciendo descuentos en distinto tipo de productos, para aumentar el gasto de las familias que se acercan a ellas por material escolar.