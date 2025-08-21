Tres furtivos detenidos en la Sierra de Albarracín

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la fauna en la Sierra de Albarracín. Tres cazadores furtivos que fueron sorprendidos de madrugada disparando desde un vehículo en la reserva de caza de los montes universales en las proximidades de la carretera A1512 que une Torres de Albarracín con Tramacastilla.

Los agentes de la Guardia Civil intervinieron dos armas preparadas para disparar, así como visores nocturnos y silenciadores.

Los guardas de la reserva detectaron cómo los furtivos, dispararon desde su propio vehículo, a los ciervos que se encontraban en las proximidades de la carretera A1512 que une Torres de Albarracín y Tramacastilla, abatiendo a uno de ellos de un disparo. Los agentes del SEPRONA interceptaron el vehículo e identificaron a los ocupantes, resultando ser tres personas de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 25 y los 38 años, y con domicilios en las provincias de Albacete, Almería y Granada.

Los agentes detuvieron a los furtivos como presuntos autores de un delito contra la fauna, entregando las diligencias instruidas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel.