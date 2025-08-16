Tres días de luto oficial para despedir al expresidente aragonés Javier Lambán

El expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán fallecía el viernes 15 de agosto a los 67 años, a consecuencia del cáncer de colon que padecía desde hace más de cuatro años. Por expreso deseo de la familia no ha habido capilla ardiente y se le despedirá en un acto civil en el tanatorio de Ejea de los Caballeros, su localidad natal.

Javier Lambán Montañés fue presidente del Gobierno de Aragón durante dos mandatos, entre 2015 y 2023, también fue presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza entre 1999 y 2011 y alcalde de Ejea de los Caballeros entre 2007 y 2014 y senador . Además de diputado en las Cortes de Aragón. Políticamente, ha sido secretario provincial del PSOE Zaragoza y líder del PSOE Aragón hasta 2025.

Su último acto oficial fue en la presentación de su retrato oficial que se podrá ver en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Un retrato realizado por la hermana Isabel Guerra y en el que se pueden ver elementos que han marcado su trayectoria política: la bandea de Aragón, el Estatuto de Autonomía y libros de filosofía, historia o política.

En este acto, Javier Lambán aseguró que “quiero que a esta tierra le vaya bien, he sido muy feliz en esta comunidad política y me dejaré la piel en el empeño. Tenemos que esforzarnos todos mucho, dándonos la mano y no agrediéndonos permanentemente como parece que se ha instalado en la política española”.

Tres días de luto oficial y condolencias

Desde el Gobierno de Aragón se ha decretado tres días de luto oficial, desde las 10:00 del sábado 16 de agosto hasta las 10:00 del martes 19 de agosto. Durante este tiempo, las banderas oficiales ondearán a media asta.

Han sido múltiples mensajes de condolencias que se han remitido desde diferentes sectores de la política, la vidas social y económica de Aragón, pero también del ámbito nacional. El Rey Felipe VI ha traslado al presidente Jorge Azcón su pésame y “trasladándole su cariño más sincero hacia su figura y su familia”, como se ha indicado desde el Ejecutivo aragonés. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page o el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo han mostradp en la red social X mensajes de pésame a la familia.