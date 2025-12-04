Tres cavas aragoneses entre los 50 mejores espumosos del mundo

Hay ciertas comidas y bebidas que están asociadas a momentos especiales y es lo que sucede con el cava. En Aragón hay varias bodegas que forman parte de la Denominación de Origen Cava, una de ellas es Bodegas Langa y como explica César Langa, pertenecer a esta denominación ya es significado de calidad porque obliga a la aceptación de un reglamento muy exigente, a someterse a procesos muy detallados de elaboración, a utilizar un determinado tipo de uva y a unos tiempos de crianza.

Pero ese intenso trabajo da sus frutos. Tres referencias del cava Reyes de Aragón que elaboran desde Bodegas Langa se han situado entre los 50 mejores espumosos del mundo según la publicación “50 Great Sparkling Wines of the World 2026” con 92 puntos sobre 100. Estos tres espumosos han sido el cava Reyes de Aragón Gran Reserva 2000, Reserva 2022 y El Casto Brut NV. Para Langa “supone un espaldarazo al trabajo que se realiza desde la Bodega por parte de todos los profesionales. Al final, en todo lo que se hace con cariño dejas algo de alma y es lo que nos diferencia”.

Hace casi 30 años que esta bodega aragonesa forma parte de la denominación y desde el primer momento han apostado por la uva ecológica y en “esos pequeños que hacen que al final se marque la diferencia”, como, por ejemplo, hacer el degollado de las botellas bajo pedido.

¿Cómo son los cavas ganadores?