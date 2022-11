Tramenando Teatro comienza su gira por la provincia en Caldearenas

Tramenando Teatro comienza una gira por la provincia de Huesca con 5 actuaciones: 12 de noviembre en Caldearenas, 18 en Sallent de Gállego, organizadas por la Comarca del Alto Gállego, 20 en Huesca, 26 en Barbastro y 27 en Almudévar, a cargo de los ayuntamientos de dichas localidades. Ponen en escena la obra ‘Algún amor que no mate’, de Dulce Chacón. Estas actuaciones están enmarcadas en los actos por el día internacional contra la violencia de género el 25 de Noviembre. Dulce Chacón escribió la novela en el año 1996 y su adaptación al teatro en el año 2002, optando al premio Max 2004 a la mejor autora teatral en castellano.

La violencia doméstica, la ya tan habitual violencia de pareja, no es un problema nuevo, pero se puede considerar como un problema cada vez más próximo. Y no sólo debido a la importante repercusión que en los medios de comunicación tienen los dramáticos sucesos de mujeres maltratadas, sino debido al hecho de que la violencia doméstica haya dejado de considerarse un asunto privado y empiece a reconocerse como un problema de salud pública, que produce consecuencias muy negativas en todos los miembros de la familia y en el conjunto de la sociedad. Fue eso lo que le decidió a Tramenando Teatro a realizar esta apuesta por esta obra de teatro, de temática dura pero con un texto que emociona y que no deja indiferente a nadie. Su protagonista, Prudencia, es una mujer que sufre este problema en propia carne.

Tramenando Teatro está formado por Juanjo Montaner y Nuria Vicente. Es una compañía jacetana nacida tras la pandemia. ‘Algún amor que no mate’ es la primera producción de esta compañía después de un largo periplo en la escena del teatro amateur de la provincia de Huesca.