Tráfico prevé 493.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas

Durante este puente coincide el cambio de quincena, un fin de semana de tres días y las fiestas en numerosas localidades aragonesas. En lo que llevamos de año, 33 personas han fallecido en accidentes en nuestra red viaria. El jefe provincial de Tráfico suplente de Zaragoza, Lorenzo Domingo, ha hecho un llamamiento a los conductores que se vayan a desplazar durante esta operación especial del 15 de agosto a que planifiquen los viajes y se informen sobre la situación de las vías a recorrer, especialmente si se prevé atravesar algunas de las provincias afectadas por los incendios forestales.

Entre las comunidades más afectadas, destacan Castilla y León, con 16 incendios activos --seis de gravedad en Zamora, Palencia y León--, Galicia, Extremadura --con 14 carreteras cortadas en la provincia de Cáceres--, Asturias o la Comunidad Valenciana.

En el caso de Aragón, no hay ningún incendio forestal activo en este momento y el nivel de alerta ha bajado este jueves a nivel naranja en la mayoría de la comunidad autónoma, si bien durante el viernes y el sábado la previsión es que se vuelva a activar el nivel rojo en casi toda la región.

Carreteras Teruel

El Ministerio de Transportes ha licitado por 15,5 millones de euros un contrato para conservar 168 km de carreteras en la provincia de Teruel durante, al menos tres años. Esas intervenciones se realizarán en la autovía A-23 y en las carreteras nacionales 234 y 211. Incluye actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones. Enrique Gómez es el subdelegado del Gobierno en Teruel.