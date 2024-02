Los tractores superan los bloqueos y vuelven a tomar las calles de Huesca

Siguen las protestas del sector primario. Seis columnas de tractores, llegadas a la capital oscense de todos los puntos de la provincia, han protagonizado la jornada de hoy en Huesca. A pesar de los impedimentos han conseguido acceder a la ciudad.

En un principio la movilización organizada por UAGA y UPA contaba con todos los permisos, pero a última hora se les ha indicado la modificación de algunos trayectos, la imposibilidad de circular por las autovías y se han encontrado con el acceso a la capital oscense bloqueado por las fuerzas de seguridad. A pesar de las trabas, trescientos tractores y quinientos manifestantes han conseguido entrar en Huesca, de manera pacífica han llegado a la plaza Cervantes, donde han leído un manifiesto con sus reivindicaciones que luego, todas las organizaciones (incluidas ASAJA y ARAGA) han trasladado en persona al subdelegado Carlos Campo. En concreto, reclaman a las instituciones europeas la defensa de un modelo de producción que proteja la explotación familiar y la agricultura con agricultores, la flexibilización de la PAC, la simplificación burocrática y que se impongan a las importaciones de terceros países las mismas exigencias de calidad y seguridad a la que están sometidos los productores europeos.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno Carlos Campo, les ha transmitido que el sector agrario es estratégico para el Gobierno, y que se trabaja para mejorar cuestiones tan fundamentales como la Ley de Cadena Alimentaria que garantiza un precio justo para sus producto. Por otro lado, los manifestantes han agradecido el apoyo que están encontrando en la ciudadanía a pesar de las molestias que suponen estas movilizaciones. Asimismo, han mostrado su malestar por los bloqueos que han vuelto a sufrir para acceder a la capital oscense, aunque hasta ayer contaban con todos los permisos. Esperan que no haya represalias ni denuncias por parte de las administraciones. Además, dicen que las movilizaciones no han hecho más que empezar y animan a participar en la que tendrá lugar el próximo 13 de febrero la Feria de Muestras de Zaragoza.