Tomás Rufo es el triunfador de la Feria Taurina de la Albahaca de Huesca

Tomás Rufo ha sido declarado mejor torero de la Feria de la Albahaca de Huesca por su labor en conjunto de la tarde del 13 de agosto, en la que se lidiaron toros de la ganadería de El Pilar. El dictamen del jurado, sin embargo ha determinado que la Mejor faena haya recaído en Emilio de Justo, lidiada el 12 de agosto. El aficionado taurino y socio de la Peña Taurina, Manuel Araujo señalaba que Rufo "hizo una gran faena y mató muy bien, una estocada estupenda, lo mató por arriba". Araujo ha señalado que " se lleva el premio a la mejor faena rotundamente". Un premio concedido por mayoría.

Además, de Rufo como mejor torero, el resto de las distinciones según el acta del jurado es el siguiente: mejor faena, Emilio de Justo por la realizada al quinto toro de la ganadería de Toros de El Torero, lidiada el 12 de agosto; mejor toro, el lidiado en sexto lugar en la corrida del día 13, de la ganadería de El Pilar, de nombre Renacuajo, herrado con el número 44 y de 574 kilos de peso; mejor corrida, El Pilar, lidiada el 13 de agosto; mejor peón de brega Tomás Úbeda, de la cuadrilla del diestro francés Clemente, por su labor frente al tercer toro de la corrida del día 11 (ganadería Román Sorando); mejor picador, José Antonio Barroso, de la cuadrilla de Tomás Rufo, por el puyazo al sexto toro de la ganadería de El Pilar; mejor par de banderillas, Sergio Blasco de la cuadrilla de Tomás Rufo, por el tercer par ejecutado al sexto toro de la ganadería de El Pilar, el día 13 de agosto; mejor estocada, Clemente, a su segundo toro, sexto de la tarde, de la ganadería de Román Sorando, lidiada el día 11 de agosto.

Tras la lectura de los premios, Rafael Maza, en nombre del jurado ha pedido al empresario "mejor trapío y presentación en las corridas". También ha tenido palabras de reconocimiento a "la labor de las peñas que este año han evitado que se lanzaran latas al suelo, y han facilitado que hubiera silencios". Si bien al tendido de sol le ha rogado que "cuando pidan las orejas, aunque estén merendando, tienen que sacar pañuelos porque el presidente, si no hay mayoría, no puede dar las orejas". Este año en varias tardes se han tenido que encender las luces de la plaza, si bien el jurado considera que "hace falta más luz, por lo menos el doble de bombillas".

Considera un acierto celebrar el encierro infantil con minibueyes que superó todas las expectativas, "una iniciativa que permite que los pequeños vayan cogiendo afición". "Huesca sin toros, además de los Danzantes en día 10, no sería nada", ha subrayado.