Todo preparado en Teruel para el Desafío Buñuel

Hoy se ha presentado la octava edición del rally cinematográfico Desafío Buñuel, que a partir de mañana miércoles volverá a transformar la ciudad en un auténtico plató de cine. Además, este año va a ser muy especial porque se cumplen 125 años del nacimiento del genio Calanda y desde la organización ya han adelantado que va a haber sorpresas para celebrar esta fecha.

Compiten cuatro cortometrajes, de los veinte que se presentaron, y que empezarán a rodarse el jueves al mediodía, cuando sus equipos crucen el arco de salida instalado en la Plaza del Torico.

Son El mejor burdel de Teruel, De aquellos polvos, Nada podría ser peor y El día que aprendimos mal, inspirados en la película Belle de Jour, que cuentan con unos actores protagonistas de primer orden como es el caso de Luisa Gavasa, Eva Llorach, Dani Guerro y Enrique del Pozo.