Todo listo para que Huesca se vista de blanco y verde y comiencen las fiestas laurentinas

LEER MÁS Consejos para evitar el robo de móviles en San Lorenzo

A un día del inicio de las fiestas de San Lorenzo, la capital oscense se prepara para un multitudinario y sofocante chupinazo. Por lo general durante la semana de fiestas Huesca llega a triplicar su población, cifras que incluso se superarán los dos primeros días al coincidir con fin de semana. Además, la AEMET anuncia temperaturas que rondarán los 40 grados y por eso las autoridades recomiendan utilizar ropa ligera mantenerse hidratado y evitar exposiciones prolongadas al sol, con especial precaución en las aglomeraciones.

En el balcón del Ayuntamiento todo está listo para el disparo del cohete anunciador de las fiestas que este año lanzará un dj internacional, el oscense Andrés Campo. Será este sábado a mediodía. Además, mañana a primera hora la ciudad entera se echará a la calle para disfrutar de los tradicionales almuerzos peñistas con huevos fritos, patatas y longaniza. Todos los establecimientos hosteleros tienen las reservas al completo y los que no hayan sido previsores lo tendrán complicado para almorzar, comer o cenar estos días de fiestas. A las 9 de la mañana tendrá lugar la colocación de la pañoleta al Santo que este año protagonizará la peña Alegría Laurentina, acompañada por una jota de Roberto Ciria. Después en el Ayuntamiento tendrán lugar los actos oficiales con la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad al Teatro Olimpia y a la Fundación Ibercaja.

A mediodía el pregón y el disparo del cohete anunciador darán paso a una colorida cabalgata que transcurrirá por el renovado Coso Alto y a siete días de fiesta en Huesca con un programa de más de 300 actos para todos los públicos que se desarrollarán en 14 escenarios diferentes.

Este año el presupuesto supera los 900.000 euros. Para este fin de semana destacan la actuación de los danzantes, la procesión del día 10 o los actos religiosos como las Solemnes Completas o la misa pontifical del día grande. A esto se suman los encuentros folclóricos, las orquestas, los pasacalles, las charangas, y una potente programación musical y cultural, de la que destaca el escenario del Palacio de Congresos que contará con las actuaciones de La la Love You, Vicco, Mägo de Oz, Don Patricio y Café Quijano. Destaca también la Feria Taurina de la Albahaca que congregará en el coso taurino oscense a algunas de las principales figuras del toreo como Morante, Roca Rey o Emilio de Justo. Alberto García. Y una potente programación musical y cultural, de la que destaca el escenario del Palacio de Congresos que contará con las actuaciones de La la Love You, Vicco, Mägo de Oz, Don Patricio y Café Quijano