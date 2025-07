Todo listo en Huesca para el estreno del Dipufest con Nena Daconte y Mikel Izal

Huesca acoge hoy y mañana la primera edición del Dipufest, un nuevo evento con el que la Diputación, además de ampliar la oferta cultural, pretende promocionar su marca turística “Huesca la Magia”. Los cabezas de cartel de este nuevo evento veraniego son Nena Daconte, que actuará esta noche, y Mikel Izal, que se subirá al escenario de la plaza de toros mañana sábado. Ambos conciertos comenzarán a las 22:30 horas, aunque la apertura de puertas será a las 20 horas. Antes de los conciertos principales, se celebrará un tardeo musical, y al finalizar habrá sesiones de DJs.

Los precios son populares. La entrada para el viernes es de 5 euros, la del sábado 25 y hay un bono para los dos días que se puede adquirir por 27 euros.

La jornada de este viernes comenzará con un tardeo temático centrado en la música de los años 90 y 2000. A partir de las 20 horas, el DJ Joker abrirá el festival y dará paso al popular dúo femenino Sonia y Selena, que alcanzó la fama con su exitoso álbum Yo quiero bailar (2001). Después, el público podrá revivir los grandes himnos de la década de los 90 con temas icónicos como Flying Free y Fly on the Wings of Love, interpretados por sus voces originales: Marian Dacal y Eva Martí. Ambas son habituales en los grandes festivales noventeros del país. A continuación, llegará el turno de Nena Daconte, artista consolidada con siete álbumes de estudio. Éxitos como Tenía tanto que darte (2008) o En qué estrella estará (2006) forman parte de la memoria colectiva. En su nuevo disco, La Escafandra, narra una historia de amor desde el enamoramiento hasta el desengaño, conectando con el público a través de emociones universales. La noche concluirá con los DJs oscenses Iván Rico y Ray, que harán bailar al ritmo del reguetón y la música urbana hasta las 03:00 de la madrugada.

El sábado será el día grande del Dipufest, con la actuación de Mikel Izal, que presentará su álbum en solitario El miedo y el paraíso. Este trabajo, compuesto por diez temas inéditos, ofrece un viaje emocional a través de las vivencias del artista. Tras iniciar la gira en México, ha cosechado un enorme éxito en teatros y auditorios de toda España, agotando entradas en apenas 24 horas en varias ciudades. En Huesca, Mikel Izal actuará acompañado por Marta Bautista, Ben Wirjo, Irene Novoa, Toni Carrillo y Javi Rubio. Sobre el escenario, combinará canciones de su nuevo disco con éxitos de su etapa con la banda IZAL como Copacabana, La Mujer de Verde o El Baile, en nuevas versiones producidas por Pau Paredes. Antes de su actuación, el DJ montisonense Tupe ejercerá de telonero, y tras el concierto, el DJ barbastrense Alex Curreya, especialista en música indie y alternativa, continuará la fiesta. Finalmente, el festival se despedirá con una sesión para todos los públicos a cargo del DJ oscense Satu