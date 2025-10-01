Todo listo en el ferial de Valdespartera a pesar de la tormenta del domingo

Más de 130 atracciones y casetas rematan los trabajos de montaje en el Recinto Ferial de Valdespartera. El público podrá disfrutar estas fiestas de 31 atracciones infantiles, 24 para adultos o 10 grúas-bumpers. No faltarán los bingos, tómbolas casetas de rifas y habilidades y los exitosos puestos de alimentación, con las populares patatas rellenas, los churros o las bebidas, además del Circo o la carpa de la Oktoberfesrt.

Como todos los años, el recinto prolongará su apertura una semana tras el final de las fiestas. Hasta entonces, los feriantes esperan mejorar o, al menos, igualar las cifras de visitantes de hace un año, cuando pasaron más de 350.000 personas, según datos del Ayuntamiento de Zaragoza.

El responsable del Recinto Ferial, José Soria, ha destacado que una de las novedades más llamativas para este año será la llegada de Impact, una atracción recién estrenada para los amantes de las emociones fuertes. También regresa El Látigo después de varios años sin estar en Zaragoza.