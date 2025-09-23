Todo listo para la concentración del sábado frente al MNAC

LEER MÁS Aragón vuelve a pedir el traslado inmediato de las pinturas de Sijena al detectar humedades

Miembros de la plataforma “Sijena Sí”, junto a varias organizaciones culturales, políticas y sociales, ultiman los preparativos de la concentración prevista este sábado a las puertas del Museo Nacional de Arte de Cataluña donde darán lectura al “Manifiesto de la Sociedad Aragonesa ante el MNAC”, que ha sido suscrito hasta la fecha por 26 entidades.

La Plataforma sigue haciendo un llamamiento a otros colectivos a que se adhieran a este manifiesto, y ha lanzado una campaña de recogida de firmas para apoyar la iniciativa abierta a toda la ciudadanía en general. Cabe recordar que Sijena Sí ya entregó más de 15.000 firmas hace tres años al MNAC reclamando la devolución de las pinturas. Quien quiera mostrar su apoyo puede hacerlo a través de la página web www.sijenasi.com o directamente en la plataforma change.org.

La concentración será a las 12 del mediodía a las puertas del MNAC en Barcelona y para facilitar el traslado hasta allí, se está organizado transporte. Toda la información puede consultarse en la web de la plataforma. Para animar esta campaña, se ha lanzado un vídeo con el Himno de Sijena Sí que muestra el camino de la Plataforma desde sus inicios, el cual se cantará el sábado a las puertas del MNAC junto con “La albada” de José Antonio Labordeta, un canto de ausencia por todos los que marcharon de Aragón con el deseo de que regresen, en este caso aplicado a las pinturas de Sijena.