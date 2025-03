Tobías: "No hay nada que cause más dolor que vivir una vida que no queremos vivir"

LEER MÁS El Camino interior, un viaje para adquirir herramientas de autoconocimiento

A lo largo de la vida, una persona puede meterse en un ciclo del que no sabe salir y descubrir que no es feliz. En un evento de cuatro horas, el productor, director y coach Miguel Ángel Tobías, propone una reflexión profunda sobre el sentido de la vida. Tobías explica cómo está motivado porque se ha encontrado con muchas personas que le confiesas que no están viviendo la vida que querrían, que no saben por qué no están felices y no saben cómo cambiarlo.

Para Tobías, la realidad de muchas personas es que se vive en una rueda de hámster en la que hacemos cosas que no queremos hacer, se comparte espacio con gente que no queremos y a lo que nos damos cuenta, la vida ha pasado. El ser consciente de que se necesita un cambio es muy importante, facilita ese cambio, pero Miguel Ángel Tobías es de la opinión de que todos sabemos las cosas que nos gustaría cambiar de nuestra vida, pero no sabemos por dónde empezar.

Los miedos es uno de los apartados que tiene importancia en Renacer ya que son los que frenan a la hora de vivir la vida que se desea o a introducir cambios. Pero lo importante es conocer la naturaleza de eses miedo porque, como explica Tobías, cuando se es capaz de reconocer ese miedo, cuál es su esencia, se pueden mirar de cara y demostrar que la mayoría no tienen ningún sentido.

Son muchos los tipos de miedo con los que nos encontramos: el miedo a la muerte, a la falta de compromiso, al fracaso, al rechazo. Éste es precisamente uno de los que más frenan, pero cuando se entiende de donde nace es fácil desecharlo.