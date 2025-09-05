¿Tiene Aragón un desayuno tradicional?

El desayuno es la comida más importante del día y lo es en muchas culturas, tanto es así que hay muchos países que tienen platos concretos para las primeras horas del día y así coger toda la energía necesaria para el día. Ibai Llanos lo sabe y se ha propuesto buscar el Mejor Desayuno del Mundo, por ejemplo, esta semana se batían Perú y Chile. Cada uno tiene sus desayunos tradicionales que hay que probar si se visita estos países. Por ejemplo, “la marraqueta con palta (aguacate)” no falta en Chile ni el “pan con chicharrón” en Perú.

En Aragón, y en España en general, no hay un desayuno que se pueda considerar típico de una u otra provincia. Agustín Gómez, “Gastrotuber”, explica que antiguamente sí que se tomaban desayunos con más consistencia porque había que preparase para los trabajos en el campo, algo que ahora ha cambiado. Establecía también la diferencia entre el desayuno y el almuerzo que se realiza hoy en día.

Si se habla de desayunos, Gastrotuber indica cómo lo que sí se puede encontrar es elementos dulces que los acompañan y que sí son típicos de cada zona como las magdalenas, las tortas de alma u otro tipo de tortas. También entran en juego las variedades con tostadas de todo tipo, desde dulces a saladas, heredadas, junto con la bollería de otras culturas europeas.

En el apartado de almuerzos, ya tenemos opciones que son más tradicionales de según que zonas. Por ejemplo, en las Fiesta de San Lorenzo, que hay que desayunar contundente: no faltan los huevos fritos, patatas y carne. Y en otros puntos de Aragón, las migas o los huevos fritos con chorizo ganan adeptos.