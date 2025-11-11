Teruel sumará un camión y un silo de sal este invierno

La Diputación de Teruel activará el operativo de vialidad invernal el próximo 15 de noviembre. La campaña se prolongará hasta el 15 de abril de 2026 con la incorporación de un nuevo vehículo cedido al ayuntamiento del Vallecillo y un silo con capacidad para almacenar 35 toneladas de sal en Valdecuenca.

El presidente de la Diputación, Joaquín Juste, ha explicado que "lo que queremos es empezar a limpiar en las zonas altas de montaña para bajar hacia Teruel y que así quienes necesitan salir a primera hora de los pueblos puedan hacerlo con seguridad".

El protocolo establece 13 rutas de limpieza para atender a las carreteras que se limpian por convenio con el Gobierno de Aragón y 5 zonas de trabajo que limpian los equipos conveniados con las distintas comarcas o ayuntamientos.