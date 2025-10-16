SEGURIDAD

Teruel retoma el plan director contra el acoso en centros educativos

A lo largo de este curso se centrará en prevenir delitos de odio, ciberacoso y violencia de género. El programa lleva 12 años desarrollándose en los centros educativos de la provincia con muy buenos resultados.

Redacción

Teruel |

Instituto de Educación Secundaria
El Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos se ha presentado esta mañana en el IES Francés de Aranda de la capital. 74 alumnos de 4º de la ESO han asistido a la charla impartida por agentes de la Policía Nacional sobre la importancia que tiene detectar a tiempo delitos de odio y comportamientos relacionados con el ciberacoso y la violencia de género.

Mercedes Araque, Policía Nacional adscrita a la Unidad de Participación Ciudadana de la comisaría de Teruel, ha explicado que "cada tramo educativo se centra en una temática, desde el consumo de estupefacientes en las etapas iniciales de la ESO hasta la violencia sexual en el bachillerato".

La directora del IES Francés de Aranda, Mari Carmen Pérez,ha puesto el foco en el uso del teléfono móvil a edades tempranas: "lo que más nos preocupa es el acceso incontrolado a las redes sociales y el seguimiento que se puede hacer de determinados colectivos en estos foros, como grupos violentos a los que hemos detectado que siguen algunos alumnos".

