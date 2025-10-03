EN MADRID

Teruel se manifestará contra las agresiones al medio rural

La protesta partirá este domingo a las 12 del mediodía desde la plaza Carlos V, donde está la estación de Atocha, y discurrirá por el paseo del Prado para finalizar en la plaza de Cibeles, donde el escritor turolense Javier Sierra leerá el manifiesto.

Redacción

Teruel |

CARTEL MANIFESTACION MEDIO RURAL
Teruel se manifestará contra las agresiones al medio rural | Federación Vecinos de Teruel

Más de 500 colectivos participarán este domingo 5 de octubre en la manifestación que tendrá lugar en Madrid bajo el lema Salvemos el medio rural agredido.

Un centenar de autobuses y otros vehículos particulares acudirán desde todas las provincias españolas para sumarse a la protesta, que partirá desde la plaza Carlos V, donde está la estación de Atocha, y discurrirá por el paseo del Prado para finalizar en la plaza de Cibeles, donde el escritor turolense Javier Sierra leerá el manifiesto.

El objetivo es dar visibilidad al rechazo del medio rural hacia la implantación de macrogranjas y macroproyectos de renovables.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer