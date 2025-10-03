Teruel se manifestará contra las agresiones al medio rural

Más de 500 colectivos participarán este domingo 5 de octubre en la manifestación que tendrá lugar en Madrid bajo el lema Salvemos el medio rural agredido.

Un centenar de autobuses y otros vehículos particulares acudirán desde todas las provincias españolas para sumarse a la protesta, que partirá desde la plaza Carlos V, donde está la estación de Atocha, y discurrirá por el paseo del Prado para finalizar en la plaza de Cibeles, donde el escritor turolense Javier Sierra leerá el manifiesto.

El objetivo es dar visibilidad al rechazo del medio rural hacia la implantación de macrogranjas y macroproyectos de renovables.