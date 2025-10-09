Teruel impartirá la titulación de Experto en Astroinformática

El campus de Teruel ultima los preparativos para la puesta en marcha de los estudios de Experto Universitario en Astroinformática, que empezarán a impartirse en la Escuela Politécnica a finales de este año.

La nueva titulación tendrá una carga lectiva de 120 horas, 12 créditos universitarios, y el cuadro docente contará con profesores de Ingeniería y del CEFCA. La idea es que se puedan formar un mínimo de 12 alumnos por curso, siguiendo la modalidad semipresencial.

El director de la Escuela Politécnica de Teruel, Jesús Gallardo, ha explicado que para acceder a esta formación "hay que ser universitario, y haber cursado estudios relacionados con la ciencia y la ingeniería".

El director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), Javier Cenarro, ha destacado que "la informática es una disciplina fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo, que ha cobrado una mayor relevancia en los últimos años".