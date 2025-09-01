MUNICIPAL

Teruel habilitará un nuevo espacio deportivo en San León

El ayuntamiento de la ciudad también tiene previsto terminar a lo largo de los próximos meses algunas obras tan demandadas por los turolenses como la segunda piscina climatizada de Los Planos, cuyos trabajos se han ejecutado ya al 70%, o el acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos, que se completará antes de que termine este 2025.

Redacción

Teruel |

OBRAS
El ayuntamiento de Teruel habilitará un nuevo espacio deportivo en el entorno de San Nicolás de Bari | Ayuntamiento de Teruel

En Teruel el curso político ha arrancado este lunes con la celebración de la habitual junta de gobierno en el ayuntamiento de la capital, donde la alcaldesa ha hecho un repaso de todas las obras que están a punto de finalizar. Algunas tan demandadas como la segunda piscina climatizada de Los Planos, cuyos trabajos se han ejecutado ya al 70%, o el acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos.

Pero la actuación más inminente es el ascensor que enlazará el barrio del Carmen con el centro de ciudad, "cuyos trabajos ya están al 95%, por lo que culminarán a lo largo de este mes de septiembre, y a partir de entonces solo faltará el permiso de Patrimonio y el visto bueno de Industria para ponerlo en marcha", según palabras de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

Por otra parte, la junta de gobierno local ha acordado la firma de un convenio de colaboración con la Fundación San Nicolás de Bari para la ejecución de instalaciones deportivas en un espacio de más de 3000 metros cuadrados en los terrenos anexos al antiguo asilo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer