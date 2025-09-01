Teruel habilitará un nuevo espacio deportivo en San León

En Teruel el curso político ha arrancado este lunes con la celebración de la habitual junta de gobierno en el ayuntamiento de la capital, donde la alcaldesa ha hecho un repaso de todas las obras que están a punto de finalizar. Algunas tan demandadas como la segunda piscina climatizada de Los Planos, cuyos trabajos se han ejecutado ya al 70%, o el acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos.

Pero la actuación más inminente es el ascensor que enlazará el barrio del Carmen con el centro de ciudad, "cuyos trabajos ya están al 95%, por lo que culminarán a lo largo de este mes de septiembre, y a partir de entonces solo faltará el permiso de Patrimonio y el visto bueno de Industria para ponerlo en marcha", según palabras de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

Por otra parte, la junta de gobierno local ha acordado la firma de un convenio de colaboración con la Fundación San Nicolás de Bari para la ejecución de instalaciones deportivas en un espacio de más de 3000 metros cuadrados en los terrenos anexos al antiguo asilo.