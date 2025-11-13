Teruel estrenará un videomapping sobre los Amantes el próximo 28 de noviembre. Se trata de un espectáculo de luz y sonido que se proyectará en la Plaza de San Juan en varios pases para que turolenses y visitantes puedan disfrutar del montaje.

Lleva por título “El susurro eterno de dos almas” y para su elaboración han sido necesarios más de 50.000 píxeles que se revelarán a través de 14 proyectores en 360 grados, con el objetivo de crear una sensación envolvente entre los espectadores.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha subrayado que "la idea es transmitir una imagen de modernidad sobre la historia de los Amantes".

El videomapping también se proyectará durante el fin de semana de las Medallas de los Amantes y en otras fechas señaladas.