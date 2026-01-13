EN FEBRERO

Teruel acogerá el I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad

El evento, que se celebrará los días 12 y 13 de febrero, está organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, y reunirá en las localidades de Teruel y Arcos de las Salinas a profesionales especializados de los medios de comunicación y divulgadores científicos.

Redacción

Teruel |

JORNADAS COMUNICACION Y CIENCIA
La Asociación de Periodistas de Aragón y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) han presentado hoy en la Diputación Provincial de Teruel el I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad, que se celebrará durante los días 12 y 13 de febrero.

Esta primera edición estará centrada en el estudio, la observación y la comunicación de los eclipses, coincidiendo con el eclipse solar del 12 de agosto, que convertirá a la provincia de Teruel en una de las mejores zonas del mundo para su observación.

El encuentro nace con vocación de continuidad y se plantea como una cita anual de referencia para la divulgación científica y la comunicación especializada. La organización ha mostrado su interés en que las próximas ediciones aborden otros ámbitos que son seña de identidad de la provincia, como la paleontología, la aeronáutica, la energía o la geología.

