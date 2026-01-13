Teruel acogerá el I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad

La Asociación de Periodistas de Aragón y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) han presentado hoy en la Diputación Provincial de Teruel el I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad, que se celebrará durante los días 12 y 13 de febrero.

Esta primera edición estará centrada en el estudio, la observación y la comunicación de los eclipses, coincidiendo con el eclipse solar del 12 de agosto, que convertirá a la provincia de Teruel en una de las mejores zonas del mundo para su observación.

El encuentro nace con vocación de continuidad y se plantea como una cita anual de referencia para la divulgación científica y la comunicación especializada. La organización ha mostrado su interés en que las próximas ediciones aborden otros ámbitos que son seña de identidad de la provincia, como la paleontología, la aeronáutica, la energía o la geología.